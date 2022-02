Laufclub Neufurth: Im Team zum Erfolg

Der Laufclub Neufurth zeigte auch beim dritten Lauf der Crosslaufserie in Neuhofen an der Krems (Oberösterreich) seine mannschaftliche Stärke. Sehr zur Freude von Obmann Walter Kloimwieder. Am Ende stand der Gesamtsieg in der Teamwertung unter 54 Mannschaften.

Über den Hauptlauf von 9,6 Kilometer überquerte Dominik Vizani nach 33,20 Minuten die Ziellinie und sicherte sich den zweiten Gesamtrang. Über die 4,8 Kilometer holte er sich ebenfalls den zweiten Platz. In der Klasse M30 sprang der Sieg heraus. Weitere Klassensiege: Johanna Sandhofer (W50), Matthias Waser (U16) sowie Emilia Sandhofer (U18).

Georg Engel, Emilia Sandhofer und Annika Gugerell waren über die 4,8 Kilometer am Start und sicherten sich jeweils den zweiten Platz. Insgesamt nahmen 20 Läufer des LC Neufurth in Oberösterreich teil. In der Gesamtwertung nach drei Bewerben jubelten Domenik Vizani (M30), Konstantin Geister (U16), Georg Engel (U18), Emilia Sandhofer (U18) und Johanna Sandhofer (W50), die Gesamtsieger in ihren Klassen. Daniel Schaufler von der Union Waidhofen holte sich mit einem Sieg im Abschlussrennen den Gesamtsieg in der U14. Constantin Taibon gewann in der U12. In der Gesamtwertung klassierte sich der Waidhofner auf Rang zwei.