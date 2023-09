LCN-Athleten mit Top-Plätzen

Bundesländervergleichskampf Klagenfurt war der Schauplatz des U18-Bundesländervergleichskampfs. Im Team des niederösterreichischen Verbandes waren auch drei Athleten des LC Neufurth miteinberufen. Dabei zeigten alle drei großartige Leistungen und verhalfen dem Team NÖ bei den Mädchen zu Rang eins und bei den Burschen zu Rang zwei.

Georg Engel lief bei den Burschen über die 800 Meter neue persönliche Bestleistung (2:04,06 Minuten) und über 2.000 Meter Hindernis ebenfalls persönliche Bestleistung in 7:04,47 Minuten. Emilia Sandhofer finishte am ersten Tag über 3.000 m in 11:26,65 Minuten und am zweiten Tag über die 1.500 Meter verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung auf 5:11,55 Minuten. Annika Gugerell hatte zwar Pech bei ihrem Lauf über 2.000-Meter-Hindernis, nach einer Rempelei beim Wassergraben kam sie zu Sturz. Nach kurzer Zeit konnte sie den Lauf aber fortsetzen und holte in der Zeit von 8:48,16 Minuten wertvolle Punkte für NÖ.



Klassensieg Edith Brandl holte sich beim Wachau Halbmarathon über die 21,1 Kilometer den Sieg in der Klasse W40 (Fünfte in der Gesamtwertung. Vereinskollege Gerald Herbst lief knapp dahinter in 1:30:21 Stunden ins Ziel.

Beim Seestadtlauf über 5,2 Kilometer jubelte ebenfalls der LC-Neufurth-Athlet Markus Faschingleitner über den Klassensieg in der M30 (Gesamt: 2.).

Edith Brandl (l.) holte sich den Klassensieg beim Wachauer Halbmarathon. Gerald Herbst (r.) lief knapp dahinter ins Ziel. Foto: privat Foto: privat