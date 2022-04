Lindkogeltraillauf: Platz drei für Vadym Strasser

Werbung

Ein perfekter Saisonstart gelang dem Waidhofner Vadym Strasser beim Lindkogeltraillauf in Bad Vöslau. Bei sommerlichen Temperaturen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 34 Kilometer und 1.400 Höhenmeter zu bewältigen. Bereits im letzten Jahr ging Strasser in Bad Vöslau an den Start.

Diese Erfahrungen machte er sich zu Nutzen. Er lief mit der schnellsten Gruppe vom Start aus weg und platzierte sich unter den Top-6 auf den ersten Kilometern. Im ersten längeren Downhill-Abschnitt setzte sich Strasser von der Verfolgergruppe ab und war somit drittschnellster Läufer im Gesamtfeld. Die letzten 30 Kilometer bis ins Ziel waren dann ein Sololauf für den Läufer. Mit der drittschnellsten Tageszeit knapp unter drei Stunden überquerte er die Ziellinie. Die Zeit und das Ergebnis waren mehr als Vadym Strasser sich erwartet hatte. Der Saisonstart ist perfekt geglückt. Als gebürtiger Ukrainer, jedoch österreichischer Staatsbürger, ist Strasser in den gelb-blauen Farben der Ukraine gelaufen.