Lokalmatador Kronsteiner gewinnt Waidhofner Stadtlauf

Gefühlt war die ganze Stadt Waidhofen auf den Beinen. Insgesamt 702 Athletinnen und Athleten sahen das Ziel beim 38. Waidhofner Stadtlauf. Der Hauptlauf über 6.100 Meter war fest in der Hand der Heimischen. Denis Kronsteiner vom LAC Waidhofen lief lange Zeit in einer Spitzengruppe und setzte sich erst im Zielsprint gegen Vorjahressieger Sebastian Fuchs (SIG Harreither) in 19:37 Minuten durch. Mit ein wenig Abstand landete der mehrmalige Stadtlauf-Sieger Klaus Vogl (LCA Amstetten) auf dem dritten Platz. Auf den weiteren Rängen klassierten sich weitere regionale Topläufer. Domenik Vizani und Michael Gröblinger vom LC Neufurth landeten auf den Rängen vier und fünf. Christoph Pölzgutter (ASKÖ Waidhofen) und Daniel Binder (LC Ybbs) sicherten sich die Ränge sechs und sieben.

Doppelsieg für LCU Euratsfeld

Bei den Damen durften sich zwei Schwestern über einen Doppelsieg freuen. Lucia Resch verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr und setzte sich gegen ihre Schwester Astrid Hiesleitner (beide LCU Euratsfeld) durch. Auf Rang drei lief Karin Marcik vom Veranstalterteam der Sportunion Waidhofen, die damit, ebenso wie Denis Kronsteiner, die Waidhofner-Wertung für sich entschied.

Gleich zwei Siege sicherte sich Youngster Damjan Eror. Dies jedoch ein wenig ungewollt. „Er hat sich im Training leicht am Oberschenkel verletzt. Daher mussten wir sehen, wie es ihm geht. Es stehen in den nächsten Wochen die internationalen Qualifikationsläufe an. Da wäre eine Verletzung nicht optimal“, erklärte Leopold Schauppenlehner vom LAC Waidhofen. Daher lief Eror zunächst noch bei den Junioren mit und gewann vor Vereinskollege Daniel Schaufler. Der Oberschenkel hielt, sodass Eror auch die Sprintdistanz (9:47 Minuten) in Angriff nahm und gewann. Romana Gschwandegger (WasserCluster Lunz) siegte bei den Damen. Neben den 84 Läuferinnen und Läufern bei den Staffeln waren vor allem die Nachwuchsläufe top besetzt. Alleine bei den Jüngsten (U6) kamen 70 Kinder ins Ziel. Auch in der U8 waren es 86 Kinder, denen die Lauffreude anzusehen war. In der U10 und U12 holten sich Lukas und Tobias Podmanicky den Sieg.