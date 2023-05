Ratay verteidigt seinen Vorjahressieg

Fast optimale Bedingungen herrschten beim Altarmlauf in Wallsee. Während es in den Vormittagsstunden bei den Kinder- und Jugendläufen noch ein wenig frisch war, war beim Hauptlauf nur der stetige Wind ein treuer Begleiter der Läufer. Über die 8,5 Kilometer kam es beim Kampf um den Sieg zu einer Neuauflage von 2022. Und wie auch im Vorjahr setzte sich Jan Ratay vom LCA Umdasch Amstetten durch. Der Scheibbser lief zwar im Vorjahr schneller, dennoch reichten die 28:57,8 Minuten für den Sieg. Domenik Vizani vom LC Neufurth war rund zehn Sekunden später im Ziel. Sein Vereinskollege Michael Gröblinger beendete das Rennen auf Rang drei in der Gesamtwertung.

Neues Siegergesicht bei den Damen

Wie es auch geht, zeigte Christian Bruckner. Der Extremsportler (Ironman Hawaii) ließ es sich auch als Veranstalter nicht nehmen, selbst beim Altarmlauf mitzulaufen. Er beendete das Rennen auf dem achten Gesamtrang, sicherte sich aber den Sieg in der Kategorie M40.

Mehr als über den Klassensieg freute sich der Organisator über die große Anzahl an Teilnehmern. „Wir haben über 500 Läuferinnen und Läufer. Das Wetter spielt dabei eine Rolle, aber wir sind froh, dass sich der Altarmlauf schon so etabliert hat“, freute sich Bruckner. Bei den Damen sah man ein neues Siegergesicht. Nachdem Vorjahressiegerin Lucia Resch nicht am Start war, ging der Sieg an Magdalena Froschauer. Die aus Perg stammende Athletin holte sich den Sieg in 37:01,7 Minuten vor Barbara Riegler. Der dritte Platz ging an Julia Ecker vom LAC Amateure Steyr. Der Altarmlauf in Wallsee zählt auch gleichzeitig zur Wertung für den Eisenstraßen-Laufcup.