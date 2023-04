Strasser bereits gut in Form

Werbung

Die Traillaufsaison ist wieder eröffnet. Zumindest für Vadym Strasser von der Sportunion Waidhofen, der am Lindkogeltraillauf in Bad Vöslau teilnahm. Das mit Erfolg. Bei dem 34 Kilometer langen und 1.400 Höhenmeter bestehenden Event nutzte Strasser seine gesammelten Erfahrungen der letzten beiden Jahre. Gleich vom Start lief er in der schnellsten Gruppe und setzte sich auf den ersten Kilometern auf den sechsten Rang. Auf dem ersten längeren Downhill bei Kilometer acht war Strasser schon auf Platz vier und setzte sich von der Verfolgergruppe ab. Die drei Erstplatzierten waren an diesem Tag nicht mehr erreichbar.

Das brachte Vadym Strasser den vierten Gesamtplatz im Ziel. Mit einer sensationellen Zeit von knapp unter drei Stunden landete Strasser außerdem auf den dritten Platz in der AK 30-40. „Ich bin sehr zufrieden über diesen gelungenen Saisonstart“, sagte Strasser nach dem Lauf.