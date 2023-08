Taibon bergauf nicht zu stoppen

Nach ihrem Erfolg beim Großglockner Mountain Run setzte Barabara Taibon im Zillertal noch einmal einen drauf. Einen Kurzurlaub nutzte sie, um am Schlegeis 3.000 Vertical Race 2023 teilzunehmen – ein Lauf über Stock und Stein mit über 1.100 Höhenmetern und 4,9 km, der als Staatsmeisterschaft gewertet wurde. Los ging's beim Schlegeis Stausee auf 1.800m, vorbei an der Olperer Hütte bis zum Ziel beim Gipfelkreuz am Riepenkopf auf 2.900 m.

Aufgrund eines heftigen Gewitters und der Gefahr von Blitzeinschlägen im Gipfelbereich wurde der Start etwas nach unten verlegt. Das tat der Motivation keinen Abbruch und Taibon zeigte wieder, wie wohl sie sich in den Bergen und bergauf fühlt. Sie ließ all ihre Konkurrentinnen hinter sich, kam als Erste oben an und kürte sich sensationell zur Staatsmeisterin in dieser noch eher jungen Disziplin, die von der Austrian Skyrunning & Trailrunning Association organisiert wird. Neben den Erfolgen der jungen Athletin ein weiterer Staatsmeistertitel für den noch jungen Verein LAC Waidhofen/Ybbs.