Traditioneller Altarmlauf in Wallsee bereit

Der Altarmlauf in Wallsee wirft seine Schatten schon voraus. Ab 10.15 Uhr geht es los. Den Beginn macht der Nordic-Walking-Bewerb über acht Kilometer. Danach folgen die Knirpse-, Kinder- und Jugendläufe. Den Abschluss bildet der Hauptlauf mit dem Staffellauf. Dabei müssen die Athletinnen und Athleten 8,5 Kilometer zu absolvieren.

Anmeldung bis kurz vor Start

Im Vorjahr waren rund 500 Starterinnen und Starter mit dabei. Und die Siege gingen an die Favoriten. So gewann Lucia Resch in 35:29 Minuten (LCU Raiffeisen Euratsfeld) bei den Damen und Jan Ratay in 28:33 Minuten (LCA Umdasch Amstetten). Unter www.altarmlauf.at ist die Anmeldung für das traditionelle Laufevent bereits freigeschaltet. Nachmeldungen sind mit Zusatzkosten verbunden, aber auch direkt vor dem Start möglich.