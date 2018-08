Klein, aber fein. So lässt sich das Starterfeld zusammenfassen, das am Samstag bei brütender Hitze den 6,3 Kilometer langen Energy Run in Angriff nahm. Das für einen neuen Streckenrekord ausgelobte Preisgeld von 150 Euro hatte nämlich auch zwei Läufer aus Kenia nach Biberbach gelockt. Und die run2gether-Athleten setzten erwartungsgemäß auch die Akzente.

Dennis Cox Lopua schlug von Beginn an ein extrem hohes Tempo an, dem niemand folgen konnte. Obwohl er nach der ersten von drei Runden etwas langsamer wurde, verbesserte er den Streckenrekord von Christian Tortorolo um fast eine Minute.

Hinter dem Kenianer sicherte sich Michael Gröblinger mit zwei Minuten Rückstand Platz zwei. Rang drei ging mit Anton Waser ebenfalls an den LC Neufurth.

Streckenrekord II. Joyce Mulhoni Njeru finishte in Biberbach am dritten Gesamtplatz. | Vogl

Auch bei Joyce Mulhoni Njeru endete der Kampf gegen die Uhr erfolgreich. Sie degradierte das Damenfeld und auch fast alle Herren zu Statisten und finishte am dritten Gesamtrang.

Den im Vorjahr von Victoria Schenk aufgestellten Streckenrekord unterbot die Kenianerin um eine halbe Minute. Fünf Minuten nach der überlegenen Siegerin überquerte Lokalmatadorin Claudia Spindelberger als Zweite die Ziellinie.