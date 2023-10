Über 1.400 Athletinnen und Athleten liefen in Amstetten für den guten

Das Wetter spielte mit und der 7. Malteser Kinderhilfelauf in Amstetten lockte wieder zahlreiche Laufsportbegeisterte an. Organisator Reinhard Gruber zog zufriedene Bilanz: „Gemeinsam mit dem Virtual Run haben wir wieder rund 1.400 Leute an einem Wochenende bewegt.“

Und am Renntag selbst zeigte sich die Läuferinnen und Läufer des LCA Amstetten von der besten Seite. So sicherte sich Klaus Vogl vor Samuel Leitner und Alil Dibo den Sieg über die fünf Kilometer. „Dabei habe ich nicht mit einem Sieg gerechnet, weil die Konkurrenz schon stark war. Aber es freut mich natürlich, dass ich dennoch gewonnen habe“, erklärte Klaus Vogl. Bei den Damen über die fünf Kilometer holte mit Astrid Hiesleitner die einzige nicht LCA-Athletin den Sieg. Schon wie eine Woche zuvor beim Purg-staller Marktlauf setzte sich die Athletin des LCU Euratsfeld vor Emilia Sandhofer vom LC Neufurth durch. Auf Rang drei landete Ulli Wagner.

Klaus Vogl gewann über die fünf Kilometer und war von seinem Sieg selbst überrascht. Foto: Raimund Bauer

Fast schon zu warm gewesen

Doch nicht nur die fünf Kilometer standen auf dem Programm. Auch über zehn Kilometer ritterten sich die Läuferinnen und Läufer um den Sieg. Bei den Herren setzte sich Hannes Bühringer (LCA Amstetten) denkbar knapp vor den beiden Neufurther Athleten Michael Gröblinger und Domenik Vizani durch. „Es war ein schweres Rennen. Aber auf den letzten zwei Kilometern hatte ich noch ein paar Körner und konnte somit den Sieg holen“, freute sich Bühringer.

Jessica Gruber hatte bei ihrem Siegeslauf über zehn Kilometer sichtlich Spaß. Foto: Raimund Bauer

Mit einer souveränen Leistung setzte sich Jessica Gruber bei den Frauen durch. Sie gewann mit fast sechs Minuten Vorsprung auf Evelyn Sonnleitner die zehn Kilometer. Dabei machten ihr die warmen Temperaturen dennoch zu schaffen. „Es war schon cool zu laufen, doch am Ende fast schon zu warm“, erklärte Gruber im Ziel.

311 Nachwuchsläuferinnen und Läufer kamen ins Ziel. In der U8 mussten die jungen Athleten 400 Meter bewältigen. Foto: Raimund Bauer

Bereits am frühen Vormittag stand der Laufnachwuchs im Mittelpunkt. 311 Athletinnen und Athleten überquerten die Ziellinie. Bei den Jüngsten (U6) gewannen Selina Marie Raab und Florian Heiß, die ebenso 400 Meter überwinden mussten, wie auch die Sieger der U8. Da holten sich Elisa Krahofer und Markus Kloibhofer den Sieg. Maxine Riess und Lukas Podmanicky waren in der U10 erfolgreich (800 Meter). In der U12 ging der Sieg an Lea Jähnichen und Tobias Podmanicky. In der U14 zeigten sich Carolina Grabner (Sportunion Waidhofen) und Maximilian Gruber (USKO Melk) souverän. In der U16 ging es bereits knapp zu. Marie Jähnichen setzte sich gegen Christina Kusolitsch erst im Zielsprint durch. Alexander Grabner gewann knapp vor Matteo Kaltenbrunner.

Nachwuchsläufe:

Charity-Runde und Hauptläufe: