Was für ein Endspurt. Beim Zwei-Stege-Lauf in Hausmening kam es zu einem Zweikampf zwischen den Vereinskollegen Klaus Vogl und Jan Ratay. Im Generationenduell über die 6.000 Meter blieb dieses Mal der routinierte Läufer siegreich. Überraschend dabei, dass sich Vogl im Endspurt gegen seinen jüngeren Konkurrenten mit 19:16 Minuten durchsetzte. Auf dem dritten Platz landete Michael Gröblinger vom Veranstalterteam LC Neufurth.

Er überquerte die Ziellinie nach 20:10 Minuten. Gleichzeitig wurde die Ortsmeisterschaft ausgetragen. Diesen Sieg holte sich Gerald Herbst in 23:12 Minuten. Bei den Damen ging der Sieg ebenfalls an den LCA Umdasch Amstetten. Jessica Gruber siegte in 23:01 Minuten und kam damit über eine Minute vor der ersten Verfolgerin Edith Brandl (LC Neufurth) ins Ziel. Brandl sicherte sich mit Rang zwei auch den Ortsmeistertitel. Freude über

NachwuchsläuferSomit trotzten die Läuferinnen und Läufer den warmen Temperaturen. Insgesamt waren 310 Aktive mit dabei. Die größte Freude hatte LC-Neufurth-Obmann Walter Kloimwieder über die hohe Teilnehmerzahl bei den Kinder- und Jugendläufen. Alleine beim Schnupperlauf finishten 75 Läuferinnen und Läufer über die 300 Meter.

Bei den Schüler- und Jugendläufen über 800, 1.400 und 2.000 Meter nahmen 90 Nachwuchsathleten die Distanzen in Angriff.

„Auch aus Vereinssicht war die Laufveranstaltung sehr erfolgreich. Der LCN startete mit nicht weniger als 50 Vereinsmitgliedern und konnte dabei auch 21 Podestplätze erlaufen“, erklärte Kloimwieder.