Die Meisterschaftssaison ist auch bei den Läufern im Ausklang. Einmal ging es noch zu den NÖ Landesmeisterschaften über zehn Kilometer. 25 Stadionrunden mussten die Athletinnen und Athleten bei sonnigen, kühlen und leicht windigen Laufbedingungen bewältigen. Mit dabei waren Klaus Vogl, Trainer und Athlet in Personalunion, sowie sein Schützling Jan Ratay.

Die Nennliste ließ im Vorhinein einen Dreikampf mit dem Lokalmatador Hassan El Mouden erahnen, was dann auch genauso eintrat. Ratay setzte sich vom ersten Meter an an die Spitze und lief gleichmäßige Kilometerzeiten von stets cirka 3:20 Minuten. Vogl, aufgrund einer starken Verkühlung seiner Tagesform unsicher, hielt sich stets im Windschatten seiner beiden Kontrahenten auf. Schlussendlich fiel die Entscheidung erst in der Schlussrunde, als Vogl 300 Meter vor dem Ziel eine Attacke lancierte, der niemand folgen konnte. Er absolvierte die letzte Runde in 64 Sekunden.

Somit gewann Vogl souverän in 33:17,18 Minuten vor Schützling Jan Ratay, der mit 33:21,91 Minuten eine neue persönliche Bestzeit aufstellte. Damit war es für die beiden LCA-Läufer ein perfekter Meisterschaftsabschluss.

Gold am eigenen Geburtstag

Das schönste Geburtstagsgeschenk machte sich übrigens Gerhard Plank vom ULC Ardagger. Das Geburtstagskind ging in der Altersklasse 50 an den Start und benötigte für die 25 Stadionrunden 37:04 Minuten. Dies bedeutete den Klassensieg und eine Goldmedaille an seinem Geburtstag.