Waidhofner ergatterten vier Medaillen

Werbung

Crosslauf und der LAC Waidhofen - eine Erfolgsgeschichte. Der junge Verein jubelt mit seinen Nachwuchsläufern bei der Cross-Staatsmeisterschaft in Ferlach (Kärnten) über gleich 4 Medaillen.

Den Beginn machte Constantin Taibon in der U14. Mit nur sieben Sekunden Rückstand holte er sich die Bronzemedaille. Teamkollege Tobias Podmanicky sammelte wertvolle Erfahrung und lief auf Rang 13. Überraschend auch die Silbermedaille von Daniel Schaufler. Der 13-Jährige war bei der U16 am Start. Zu Beginn lief er dem Spitzenfeld hinterher. Doch je länger das Rennen dauerte, umso mehr Konkurrenten holte der Randegger ein. Am Ende kam er als Zweitplatzierter ins Ziel. In der U18 hatte Favorit Damjan Eror mehr zu kämpfen, als zunächst angenommen. Erst auf den letzten 300 Metern setzte sich Eror gegen seine Konkurrenz durch und gewann mit vier Sekunden Vorsprung.

Im Bewerb U18 weiblich war Emilia Sandhofer vom LC Neufurth lange Zeit auf Bronzekurs. 500 Meter vor dem Ziel zollte sie aber dem hohen Anfangstempo Tribut und erreichte den fünften Rang. In der U23 schien ein Podestplatz für Denis Kronsteiner schwierig. Durch ein taktisch gut eingeteiltes Rennen sicherte er sich die Bronzemedaille. „Die Burschen haben über den Winter gut trainiert und ernten jetzt die Früchte dafür“, freute sich LAC Waidhofen-Trainer Milan Eror mit seinen Schützlingen.