Vier Läufe, ein Cup: Für Freunde des Laufsports gibt es ab September ein neues, besonderes Format. Bei den City Games Amstetten, bestehend aus dem 2-Stege-Lauf in Neufurth, dem Night Run Amstetten, dem Malteser Kinderhilfelauf und dem City Trailrun, werden heuer erstmals die City Champions bei den Damen und Herren gekrönt. Außerdem wird es Medaillen für die Top-Drei in sieben Altersklassen geben. Um in der Wertung zu landen, müssen zumindest drei der vier Läufe abgeschlossen werden, das schlechteste Ergebnis bei Teilnahme an allen vier Bewerben wird gestrichen.

Georg Trimmel, Stadtmarketing-Amstetten-Geschäftsführer, blickt dem Event mit Freude entgegen: „Es sind vier sehr unterschiedliche Formate, die den Cup ausmachen. Das wird sicher eine tolle Sache.“ Während beispielsweise der Kinderhilfelauf im Umdasch-Stadion ausgetragen wird, kommen die Teilnehmer beim City Trailrun in den Genuss, 95 Prozent der Strecke Natur zu erleben, nur 5 Prozent werden in der Stadt gelaufen.

„Der Laufsport nimmt in Amstetten eine zentrale Rolle ein. Es freut mich, dass wir mit diesem Format der City Games den lokalen Laufbewerben eine zusätzliche Bühne bieten können“, freut sich auch Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Anmeldung und alle weiteren Informationen sind unter www.city-games.at zu finden.