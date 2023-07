Neun Mal in den Top-Ten

Bregenz war der Austragungsort der österreichischen Staatsmeisterschaften der Leichtathletik. Mit großen Erfolgen für die sechs Athletinnen und Athleten des LCA Umdasch Amstetten.

Insgesamt sprangen neun Top-Ten-Platzierungen heraus. Den Auftakt setzten die Hammerwerfer aus dem Mostviertel. Klemens Rameder erreichte mit 47,06 Metern den undankbaren vierten Platz. Lag er doch bis zum letzten Versuch auf Platz drei und wurde dann noch um 65 Zentimeter vom Stockerl verdrängt. Michael Hofer kam bei seiner mittlerweile 31. Staatsmeisterschaft im Hammerwurf auf den fünften Platz und war mit den geworfenen 46,14 Metern durchaus zufrieden. Auf dem 8. Platz landete Robert Bichlbauer mit 38,62 Metern. Ganz stark war Amstettens Top Siebenkämpferin Viola Simmer. Herausragend ihr 800-Meter-Lauf. Simmer konnte ihre alte persönliche Bestleistung um über zwei Sekunden auf 2:11,35 Minuten verbessern und zeigte auf den letzten Metern ihr ausgezeichnetes Stehvermögen. Sie lief als Fünfte über die Ziellinie. Diese starken 800 Meter würden für viele als Wettkampf an einem Wochenende reichen. Nicht jedoch für Viola Simmer. So trat sie noch im Hochsprung an und wurde Sechste mit übersprungenen 1,63 Metern und Achte im Weitsprung mit 5,71 Metern. Dieses tolle Leistungsniveau lässt für den Saisonhöhepunkt die Mehrkampfstaatsmeisterschaft im September noch Großes erwarten.Vielstarter war diesmal Lorenz Ursprunger. So trat er im Weitsprung (Platz 10), Speerwurf (Platz 8) sowie über seine Paradedisziplin 110 Meter Hürden an. Hier konnte er nach beruflich bedingtem Trainingsrückstand mit 15,80 Sekunden Saisonbestleistung erzielen und wurde Gesamt Siebenter.Klaus Vogl lief über 5.000 Meter in einem hochkarätigen Starterfeld, bestückt mit zwei Olympioniken, mit 15:53,54 Minuten auf Platz 8. Seine Bestleistung aus 2016 lag nur 2 Sekunden darüber und bei den hohen Temperaturen ist dieser Lauf wohl einer der besten des routinierten Athleten.