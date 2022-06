Amstettner Bezirksathleten heimsten Medaillen ein

Werbung

Reutte in Tirol war vergangenes Wochenende Austragungsort der diesjährigen Staatsmeisterschaften für die Jugend und U23.

Seine derzeit gute Form zeigte wieder einmal Damjan Eror. Über 3.000 Meter verbesserte er in 9:09,06. Minuten seine persönliche Bestzeit um fast 15 Sekunden und wurde damit Vizestaatsmeister der Jugend. Über 1.500 Meter holte er sich die Bronzemedaille. Die zwei weiteren Waidhofner Läufer, Denis Kronsteiner und Paul Schedlbauer, verpassten über 5.000 Meter die Medaillenränge in der U23 nur knapp. Sie belegten die Plätze vier und fünf. Auch die Damen zeigten ihr Können.

Sigita Stankeviciute (LCA Amstetten) holte sich hauchdünn aber mit einer starken neuen Bestzeit über die 400 Meter Hürden den österreichischen Meistertitel in der U18 Altersklasse. Bei den 400m verpasste sie mit einem nicht optimalen Lauf ganz knapp die Top sechs. Laura Tatzreiter kam über die 400 Meter auf den sechsten Rang. Ebenfalls auf den sechsten Rang mit persönlicher Bestleistung schaffte es Sophia Gruber-Pandion über die 100 Meter Hürden. David Krejci vom LCA Amstetten hatte mit der Nervosität zu kämpfen und lief keine optimalen 400 Meter Hürden. Dennoch sprang am Ende der vierte Platz heraus.

Nicole Prauchner vom LC Neufurth ging in der Altersklasse U23 an den Start. Über die 800 Meter finishte sie in 2:16,85 Minuten und holte sich Rang sechs. Auf das Podest fehlten lediglich eineinhalb Sekunden. Eine weitere Top-Sechs-Platzierung gelang ihr über die 400 Meter. Mit 59,42 Sekunden beendete sie das Rennen auf Platz fünf.

Die Neufurther Athleten wussten auch beim Starlim City Triathlon in Wels zu überzeugen. Über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) kam Emilia Sandhofer nach 1:07:39 Stunden ins Ziel und finishte als zweitbeste Dame. Der Sieg in der Jugendklasse war ihr sicher. Ihre Mutter Johanna Sandhofer gewann mit 1:29:00 Stunden ihre Altersklasse und sicherte sich ein Ticket für die Europameisterschaft in München.

Konstantin Geister holt sich beim Neufelder Triathlon Rang 2 bei den Schülern. Er musste dafür 400 Meter Schwimmen, 8 Kilometer Radfahren und 3 Kilometer Laufen.