Durchgehend persönliche Bestleistungen

Mit Top-Leistungen überzeugten die Leichtathletinnen und Leichtathleten bei den Landesmeisterschaften im Hinderslauf in der Südstadt. Allen voran die Läufer des jungen Vereins LAC Waidhofen waren die großen Abräumer. Gleich drei Goldene gingen zum LAC. Damjan Eror lief in der U18 ein einsames Rennen, stellte aber mit 6:07,47 über 2.000 Meter seine bisherige Jahresbestleistung auf. Die zweite Goldene sicherte sich Constantin Taibon in der U14 (1.000 Meter).

Mit 3:23,84 Minuten lief er eine persönliche Bestleistung. Ebenfalls eine persönliche Bestleistung zauberte Tobias Podmanicky in der U12 auf die Laufbahn. Er setzte sich dabei gegen seinen jüngeren Bruder Lukas Podmanicky um zehn Sekunden durch. Über die 3.000 Meter lief Denis Kronsteiner (LAC Waidhofen) zu Silber. Daniel Schaufler holte noch Bronze in der U16 und lief ebenfalls mit 3:10,11 Minuten eine persönliche Bestleistung. Von der Union Waidhofen/Ybbs landeten Alexander Grabner und Florian Marcik auf den Rängen fünf und acht.Auch der weibliche Nachwuchs durfte sich über zwei Goldmedaillen freuen.

Gold für Gugerell und Grabner

Annika Gugerell (LC Neufurth) trat in der U18 über 2.000 Meter an. Über die 18 Hürden und fünf Wassergräben benötigte Gugerell 8:15,24 Minuten und setzte sich so gegen Helena Schragl mit einer persönlichen Bestleistung durch. Ebenfalls den nassen Verhältnissen getrotzt hatte Caroline Grabner. Die Athletin der Union Waidhofen stellte sich der Herausforderung in der U14. Mit 3:25,19 Minuten (gleichzeitig persönliche Bestleistung) sicherte sie eine weitere Goldmedaille für eine Läuferin aus dem Bezirk Amstetten. Somit eine erfolgreiche Ausbeute für die jungen Läuferinnen und Läufer.