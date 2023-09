Kapfenberg war der Schauplatz der österreichischen Meisterschaften. Mit dabei unter anderen Carolina Grabner in der U16. Dabei ist die Athletin der Sportunion Waidhofen gerade erst einmal zwölf Jahre alt und war in ihrer Disziplin die jüngste Sportlerin.

Trotz eines starken Teilnehmerfeldes und einer anspruchsvollen Rennstrecke behielt Carolina Grabner stets die Kontrolle und kämpfte sich gemeinsam mit drei weiteren Läuferinnen auf die Zielgerade. Schulter an Schulter sprinteten sie dem Ziel entgegen, doch letztendlich erwiesen sich die Beine von Grabner als die schnellsten, und sie sicherte sich den ersten Platz mit einer beeindruckenden Zeit von 3:07,77 Minuten. Auch Alexander Grabner, der ebenfalls über die 1.000-Meter-Distanz an den Start ging, konnte sich über eine persönliche Bestzeit von 3:01,17 Minuten freuen.

Carolina Grabner hat zweifellos bewiesen, dass sie ein aufstrebendes Talent im österreichischen Leichtathletikbereich ist.Eror musste wegen

Erkältung passenNicht ganz nach Wunsch verliefen für die Burschen des LAC die österreichischen Meisterschaften in der U 16 und U 20 in Kapfenberg. Mussten Damjan Eror sowie Trainer Milan Eror aufgrund einer Erkältung überhaupt passen, so erreichte Daniel Schaufler als Zweiter seines Jahrganges über 3.000 Meter am Ende Platz sechs.