Bei den Österreichischen Mehrkampfstaatsmeisterschaften im Umdasch-Stadion fühlten sich die drei Athleten des LCA Umdasch Amstetten nicht immer wie zuhause.

Am besten eingerichtet hatte es sich Max Rummler, der bei wechselhaftem und kühlem Wetter mit einer persönlichen 10-Kampf-Bestleistung von 6257 Punkten zu begeistern wusste. Er verbesserte sich damit um über 500 Punkte und fixierte den fünften Platz in der Allgemeinen Klasse.

Schwierigkeiten hatte sein Vereinskollege Lorenz Ursprunger in so mancher Disziplin, so liefen der Kugelstoß und der Speerwurf überhaupt nicht nach Wunsch. Groß aufzeigen konnte er mit den Disziplinsiegen im Weitsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 6,74 Meter und in seiner Spezialdisziplin, dem 110m-Hürdensprint. Mit 5986 Punkten und Platz sechs in der U23-Klasse fehlten in der Endabrechnung rund 100 Punkte auf Platz drei. Jenen erreichte Vereinskollegin Viola Simmer in der weiblichen U23-Klasse, was zusätzlich auch noch Platz sechs in der Allgemeinen Klasse bedeutete.

Sie startete mit einer persönlichen Bestzeit über die 100 Meter Hü (15,28 Sekunden) und mit tollen 1,66 Meter im Hochsprung bestens in den Bewerb. Doch sie konnte diesen Schwung leider nicht beibehalten, im Kugelstoß lief technisch nicht wirklich etwas zusammen und im abschließenden 200-Meter-Lauf hatte sie sich auch mehr vorgenommen. Leider verlief dann auch der Start in den zweiten Tag mit 5,18 Meter im Weitsprung enttäuschend. Auf den Traum von 5000 Punkten fehlte mit ihren 4739 dann aber doch einiges.

Im Rahmen der Mehrkampfstaatsmeisterschaften stiegen auch die NÖ-Landesmeisterschaften über die 10 Kilometer. Paul Schedlbauer war im Zielsprint der Schnellste und sicherte sich mit 33:06,54 Minuten den Landessieg. Der Athlet der Sportunion Waidhofen gewann vor Kevin Wallner und Klaus Vogl, der mit einer persönlichen Bestzeit (33:11,72 Minuten) die Bronzemedaille holte. Dahinter landete auf Rang vier Denis Kronsteiner (ebenfalls Sportunion Waidhofen). In der Klassenwertung gab es auch zahlreiche Landesmeister.

So sicherte sich Josef Steiner den Titel in der M55. Anton Waser vom LC Neufurth war mit 38:23,70 Minuten Landesmeister in der Klasse M45. Vereinskollege Michael Gröblinger gewann in der Klasse M35 mit 34:29,44 Minuten Silber. Vergoldet hat sich auch Gerhard Plank vom ULC Ardagger. Er bewältigte die zehn Kilometer in einer Zeit von 36:11 Minuten und sicherte sich damit Gold in der Altersklasse M50.