Der Mehrkampf ist in der weiblichen U14 eine Spezialdisziplin der niederösterreichischen Leichtathletinnen. Bei der österreichischen Meisterschaft belegten sie die Ränge eins bis sieben. Diese sieben Athletinnen waren am Samstag auch bei der Landesmeisterschaft in Ternitz geschlossen am Start und so wurde aus dem Bewerb eine ÖM-Revanche.

Wie schon bei der ÖM mischten die Athletinnen des LCA Umdasch Amstetten trotz der schon langen Saison auch diesmal wieder an vorderster Front mit.

Diana Klinger, die mit einem hervorragenden Vortexwurf überzeugte, sicherte sich Rang drei. Livia Wurzer, die eine extrem gute Hochsprungleistung bot, landete hinter ihrer Vereinskollegin auf dem undankbaren vierten Rang.

Sigita Stankeviciute konnte sich im Vergleich zur österreichischen Meisterschaft enorm steigern und sicherte sich in dem starken Feld Rang 15. Ohne Medaille um den Hals kehrte aber auch sie nicht in die Heimat zurück, denn das Trio Klinger, Wurzer und Stankeviciute eroberte hinter Mödling überraschend die Silbermedaille in der Mannschaftswertung.