Schallmauer durchbrochen

Starke Leistungen von Damjan Eror bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Maribor (Slowenien). Der Waidhofner Damjan Eror sorgte aus österreichischer Sicht über 2.000-Meter-Hindernis nach seinem Aufstieg in das Finale in einem unglaublich schnellen und harten Rennen für einen gelungenen Auftakt.

Der 17-Jährige vom LAC Waidhofen/Ybbs verbesserte seine persönliche Bestzeit um vier Sekunden und blieb in der Zeit von 5:59,73 Minuten erstmals in seiner Karriere unter der magischen Sechs-Minuten-Marke. Am Ende gab es mit Platz 13 einen versöhnlichen Abschluss. „Es war ein richtig cooles und schnelles Finale. Die Konkurrenz war sehr stark, aber ich habe versucht, das Beste herauszuholen. Dass es jetzt endlich eine Zeit unter sechs Minuten geworden ist, ist ein „geiles Gefühl. Danke an alle, die mir das ermöglicht haben,“ sagte Eror, der nach Samuel Leitner der zweite Österreicher ist, der über die neu eingeführte Hindernishöhe von 83,8 cm unter der Sechs-Minuten-Barriere blieb. Beide wurden übrigens trainiert und gecoacht vom „Power Team“ um Leo Schauppenlehner und Milan Eror, der hier all seine Erfahrung, auch auf internationaler Ebene, einbringt.