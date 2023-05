Dominik Dinkel kehrt an die Siegerstrecke zurück

Dominik Dinkel überraschte 2021 beim ersten Einsatz mit dem Ford Fiesta Rally2 vor allem den Hausherren Rok Turk. Mit 1:04 Minuten Vorsprung deklassierte er förmlich den als Favorit gehandeltn Rok Turk, der mit einem Hyundai i20 R5 unterwegs war.

Zehn Sonderprüfungen, mit insgesamt 107 Kilometer, die sich zwischen neun und 15 km bewegen sind am Samstag, 27. Mai, ausgeschrieben. Welche Taktik wird Dinkel wählen? Seine härtesten Konkurrenten, der in der Cup Zwischenwertung mit 132 Punkten Führende Ungar Kristóf Klausz und der Zweite, der Deutsche von Thurn und Taxis (108) Punkte, sind nicht am Start. Der vom ZM Racing Team betreute Fiesta Pilot, Dritter mit 108 Punkten, wird, in den sehr oft engen Sonderprüfungspassagen, die plötzlich in gerade Abschnitte, die das Höchsttempo ermöglichen, wechseln, auf Grund seiner Erfahrung, die Passagen mit minimiertem Risiko absolvieren, um einen Ausritt zu vermeiden.

Herbert Weingartner aus Neufurth schwärmt von dieser Veranstaltung; „Auf einem kleinen Flugplatz ist das Faherlager untergebracht. Die Organisatoren arbeiten vorbildlich. Überall von Hektik keine Spur. Es herrscht von der Ankunft bis zur Abfahrt eine ruhige Athmosphäre. Das Publikum zeigt sich in den Asphaltprüfungen, die sich im nahen Umfeld, in Volksfest Stimmung.“