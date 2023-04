Wallsee wird wieder zum Triathlon-Mekka

Werbung

Als 2010 der erste Mostiman über die Bühne ging, stand vor allem der Nachwuchs im Mittelpunkt. Dieser wird bei der 14. Auflage auch nicht zu kurz kommen, doch die österreichische Staatsmeisterschaft (über die Sprintdistanz: 750 Meter Schwimmen, 19 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) steigt ebenso wie der Mostiman über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 38 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen). Wallsee verwandelt sich somit am 8. Juli zum Triathlon-Mekka.

Generalprobe für Olympia

Dabei rechnet Organisator Bernhard Keller mit Spitzentriathleten. „Wir sind das Testevent ein Jahr vor den olympischen Spielen“, erklärt Keller. Neben einer neuen Wechselzone wird auch der Zielbereich verlegt. Den Beginn am 8. Juli machen aber die Jüngsten. Im U8-Bewerb steigt ein eigener Mountainbike-Hindernisparcours. „Da ist nicht nur Schnelligkeit sondern auch Technik gefordert. Der Bewerb ist bei einem Triathlon einmalig und wir sind da Vorreiter“, freut sich Keller. Neu mit an Bord ist auch Sponsor voestalpine Precision Strip.

Neue Medaille

Der Bandstahlspeziallist mit Sitz in Böhlerwerk präsentierte auch bereits eine neue Finishermedaille. Auch eigens gestaltete Pokale werden an die Sieger übergeben. „Wir freuen uns schon auf das Event und wollen mit unserer Unterstützung unser regionales Engagement unterstreichen“, sagt Geschäftsführer Reinhard Langwieser. Anmeldung für die verschiedenen Bewerbe in Wallsee sind bereits unter www.mosti-man.at möglich.