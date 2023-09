Florian Dieminger: Zurück an Erfolgsstrecke

Im burgenländischen Oberdorf findet am 10. September der vorletzte Meisterschaftslauf mit allen Klassen statt. Florian Dieminger kommt immer gerne zu dieser Strecke. Es sind nicht nur die Bodenverhältnisse, die denen in der Seitenstettner Mostviertel Arena gleichen, sondern auch deshalb, weil er 2017 den Meistertitel in der 85ccm Klasse fixierte.

„Mit den kleinen und großen Sprüngen, den schnellen Passagen kam ich bisher immer sehr gut zurecht. Es ist extrem wichtig den kurzen Start gut zu erwischen, um vor dem folgenden Linksknick dem Teilnehmerfeld, das in einem hektischen Knäuel stecken wird, der sich nur langsam entflechtet, zu enteilen.“

„Um zu einem für mich perfekten Platz hinter der Startmaschine in der MX2 Klasse zu kommen, muss ich eine perfekte Qualifikationsrunde hinlegen. Ich versuche bereits in der Anfangsphase der Qualifikation eine top Zeit, mit der ich zu den schnellsten Drei zähle, herauszufahren. Mit dieser Taktik war ich bisher erfolgreich. Ich versuche, wenn die Strecke für eine mögliche schnellere Runde frei ist, die Zeit zu verbessern, setzte aber nicht alles auf ein: Es muss sein.“

Ein dritter Platz in einem oder jedem der zwei Läufen, dazu ein dritter in der Tageswertung sieht der Seitenstetten als durch realistisch an.