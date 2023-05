Beinharte Strecke, beinharte, starke Konkurrenten

Um die lange Pause bis zum nächsten Meisterschaftslauf, der am 25. Juni in Rietz gefahren wird, zu überbrücken, startete Florian Dieminger am Samstag bei der tschechischen Meisterschaft in der MX2 Klasse. Auf der WM reifen Strecke qualifizierte er sich im 40 Fahrer starken Feld als Zehnter. Den neunten Platz im ersten Junioren Rennen sieht er als überaus positives Ergebnis, hatte er es doch mit den stärksten heimischen Konkurrenten zu tun.

Im zweiten Lauf kollidierte er beim Start mit einem Fahrer, kam dabei zu Sturz und sah sich der schweren Aufgabe gegenüber, als Schlusslicht das Beste aus der ungewollten Situation herauszufahren. „Ich fand schnell den Rhythmus, lieferte gute Zweikämpfe ab und kam als 17. in das Ziel. Mit meiner Leistung muss ich bei den starken Gegnern, die noch dazu den Heimvorteil haben, überaus zufrieden. Ein Renntag als Trainingstag, einfach optimal,“ so Florian vor der Abfahrt.