Das Tempo hochhalten stand im Focus

Zwölfter in der Qualifikation, das war im 33er Feld ein mehr als brauchbares Ergebnis Es ging Florian Dieminger gar nicht so sehr um die Platzierung. Vielmehr legte darauf Wert die Teilnahme als perfektes Training unter Rennbedingungen zu absolvieren, dabei die Geschwindigkeit hoch zu halten 54 km/h waren in der Qualifikation recht ordentlich, der Schnellste war mit 56,2 unterwegs.

Im ersten Lauf verhakte er sich bei perfekten Streckenbedingungen nach dem Start mit einem Konkurrenten, nahm als 25. die Verfolgung auf, setzte sich in der Folge gut in Szene und kam als 14. in das Ziel. Im zweiten Rennen reihte sich der Seitenstettner als 23. ein und verbesserte sich auf die 19. Position

„Obwohl mir die schwierige Strecke voll taugte, war es war für mich nicht einfach in den Rhythmus zu kommen, in das Geschehen so einzugreifen, wie ich es wollte. Dass ich ein hohes Tempo fahren kann, zeigte mir die Qualifikation. Im Rennen ist das Tempo machen bei der starken Konkurrenz ein anderes Kapitel.“