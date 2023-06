Ein Podestplatz war in weite Ferne gerückt

Stauffer und Hellrigl profitierten vom Heimischen Thomas Neid, der sich ungestüm voller Tagenddrang nach vorne, in Szene setzten wollte, dabei Dieminger, Ernecker, Salzer derart in die Quere kam, dass der Kontakt nach vorne abriss. In Runde Drei machte der Seitenstettner dem Sturm und Drang des Tirolers ein Ende, setzte sich an der dritten Position, Hellrigl, der Zweitplatzierte lag mit zehn Sekunden Vorsprung uneinholbar vor ihm, fest, bis Ehrnecker plötzlich anflog und in der 15. Runde an Florian vorbeizog. Das war die Vorentscheidung um den Podestplatz. Dieminger unterliefen einige Fahrfehler, die von den Rundenzeiten her gesehen, nicht zuzufahren waren.

Stauffer, Hellrigl fuhren im zweiten Heat der Meute auf und davon. Hateier; Breitfuss; Ernecker, Dieminger ein Paket, das nach sechs Runden bereits 18 Sekunden zurücklag. Ernecker, Dieminger zogen eine Runde später an Breitfuß vorbei. Florian wurde an der fünften Stelle liegend mit 10 Sekunden Rückstand auf Ernecker und 8 Sekunden Vorsprung auf Breitfuß zum Solisten. Rückstand und Vorsprung vergrößerten sich von Runde zu Runde, der fünfte Platz war somit bis zur Zielflagge einzementiert.