Florian Dieminger: Es hätte besser laufen können, sollen, müssen

Im 23 Teilnehmer starken MX2 Feld fuhr Florian Dieminger in der Qualifikation den erwarteten dritten Platz heraus. Marcel Stauffer war mit 1:31.776 der absolut schnellste. Florian Hellrigl folgte mit 1:32.643 als Zweiter, Dieminger erfüllte sein Soll mit 1:33.346 in der neunten Runde, Marvin Salzer, 1:33.725, Simon Breitfuss, 1:4.309 komplettierten die ersten Fünf.

Der erste Lauf lief für Dieminger nicht nach Wunsch: „Nach dem schlechten Start war jede Chance auf einen Podestplatz vertan.“ Stauffer, Hellrigl, Salzer, Zeintl, Dieminger zogen in weit auseinander aufgefädelt Positionen ihre Runden, in denen nie eine Spannung aufkam.

An der vierten Position hinter Stauffer, Hellrigl, Salzer war Dieminger bis zur siebenden Runde an der vierten Stelle gut unterwegs. Kleine, immer wiederkehrende Fehler, verbunden mit der nachlassenden körperlichen Verfassung ließen seine Rundenzeiten einbrechen. Er musste in der Folge Breitfuss ohne Gegenwehr vorbeilassen.