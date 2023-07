Angerer: Red Bull Salzburg und Seitenwagen Fan

Raimund Angerer: Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass unter seiner „Regentschaft“ 1981 der MSC Seitenstetten mit den drei Crosssport-Begeisterten Franz Sindhofer, Alois Michelbauer und Franz Sandhofer aus der Taufe gehoben. Die alle untereinander verwandten Familien Angerer, Dieminger und Palmsteiner waren plötzlich von diesem Sport infiziert. Erwin Palmsteiner lieferte die erste Sensation. Er wurde Staats Meister in der 50 ccm Klasse.

1988 wechselte der MSC vom Roseneder Grund in die Teffling. Der Aufschwung begann. Dem Auner Cup folgten die Meisterschaftsläufe in allen Klassen. Der Name MSC Seitenstetten ist Österreich als Top Veranstalter bekannt. Heuer war auf Grund der erforderlichen Nutzung von den landwirtschaftlich Flächen auf denen das Fahrerlager untergebracht ist, eine Veranstaltung nicht möglich. 2024 ist der MSC Seitenstetten wieder im „ÖM Geschäft“.

Das Seitenwagen Motocross war Angerers Steckenpferd. Foto: Anton Kovacs

Angerer: „Fußball hat mich schon immer interessiert. Den Weg nach Salzburg fand ich, als Rudi Quehenberger Clubpräsident war. In den Jahren verfolgte ich den Werdegang, den Aufstieg zur internationalen Klasse. Mir taugt der Verein, der mich in den Bann zieht, bei dem ich mich wohl fühle, den ich in meiner Pension intensiver, denn je, und dazu noch mit den Enkelkindern soweit sie Zeit haben, besuche. Ich bin auch bei Auswärtsspiele dabei. Das Cupspiel in Ardagger war ein Pflichtbesuch.“