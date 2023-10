Kollision, Probleme beim Überrunden

Marvin Salzer, Florian Dieminger, Florian Hellrigl trennten in der Qualifikation vom zweiten bis zum vierten Platz 0.137 Sekunden. Hochspannung war somit von der Startmaschine weg vorprogrammiert. In den beiden MX2 Läufen von Spannung keine Spur, die Rollen waren, wie heuer schon so oft in dieser Klasse, schnell verteilt.

Im 23er Feld kam Dieminger nach dem Start des ersten Laufes nur als 14. vorbei. Damit war für ihn die Anwartschaft auf einen Podest Platz gleich null. Es blieb nur eine Rangverbesserung und die gelang ihm mit Rundenzeiten, die zu den schnellsten zählten. Seine perfekte Aufholjagd brachte ihm in der neunten Runde mit 6.457 Sekunden Rückstand auf Breitfuss den fünften Platz. Als er zwei Runde später den Rückstand auf 3.5 verkürzte, drückte der Steirer auf das Tempo, baute seinen Vorsprung nicht nur aus, sondern stieß sogar noch Salzer, der bis zur letzten Runde Dritter war, diese Position locker in das Ziel fahren wollte, vom Podest.

„Beim ersten Rennen war ich nach dem Start in einer Kollision verwickelt bei der sich die Maschinen verkeilten. Bis ich wieder auf der GasGas saß, fand ich mich im Mittelteil des Feldes.“

Etwas besser, aber nicht ideal der Start beim zweiten Lauf. Von der siebenten Position reihte sich Dieminger nach drei Runden als Fünfter ein, 4.2 Sekunden hinter Breitfuss, 7.6 vor Zeintl. Wie in der gesamten Saison, Stauffer deklassierte die Konkurrenten, Hellrigl neuerlich einsamer Zweiter, Salzer als Dritter, diesmal ebenfalls ohne Gegner. Breitfuss gegen Dieminger war das einzige interessante Duell, das der Steirer mit 3.751 Sekunden Vorsprung für sich entschied.

„Ich freute mich auf den zweiten Lauf, war mit Spaß dabei, hatte aber Probleme beim Überrunden und verlor dadurch wertvolle Zeit.“