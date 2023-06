Kreuzbandriss stoppt Rammel

Die zwei fünften Plätze bei den MX-Open-ÖM-Läufen in Weyer zeigten Markus Rammel auf, dass er noch nicht in der Form steckt, die er benötigt, um zum Mitstreiter der von ihm angestrebten, ersten Position, zu zählen.

In Kundl fand der Seitenstettner sehr gute Bedingungen für die Trainingseinheiten vor. „Ich fühlte mich extrem gut.“ Beim Rausfahren auf die Strecke setzte er nach der zweiten Kurve zum Sprung an, dabei geriet die KTM aufgrund des Zwischengangs außer Kontrolle, bei der Landung rutschte er mit dem linken Fuß vom Fußraster, der Sturz war die Folge.

Die sofortige Fahrt in die Innsbrucker Klinik war die logische Folge. Der ärztliche Befund lautete: Kreuzband und Meniskus gerissen. Eine Operation ist unvermeidlich. Der erforderliche Eingriff findet am 7. Juli in Linz statt. „Ich werde hart an mir arbeiten, die von der ärztlichen Seite her gesehen Maßnahmen einhalten, um so schnell wie möglich mit meinen sportlichen Leistungen wieder aufwarten zu können.“