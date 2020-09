In dem mit Spannung erwarteten Auftakt zur Meisterschaft mischten in der MX2 Klasse die Seitenstettner Markus Rammel, Florian Dieminger und Manuel Fiala mit.

Im ersten Lauf war Markus Rammel mit sich total unzufrieden. Er verpasste nach dem Start den Anschluss und stritt sich an der sechsten Stelle festklebend über die gesamte Distanz mit Pölzleithner nebeneinander, hinterherfahrend, herum.

„Ich fand keinen Rhythmus und dadurch auch nicht das Tempo, das ich fahren wollte.“

Wie schnell, wie perfekt Markus die Husqvarna beherrscht, stellte er im zweiten Rennen eindrucksvoll unter Beweis. Vom Start weg setzte er sich hinter dem EM-Dritten, dem Schweden Isak Gifting, an die zweite Stelle, der regierende Staatsmeister Marcel Stauffer war Dritter.

Das Trio fuhr einen 17-Sekunden-Vorsprung heraus. Rammel hielt das Tempo hoch, war aber, nachdem Stauffer ihn überholte, in der Endphase bedacht, den Vorsprung zu halten, um den dritten Platz sicher in das Ziel zu bringen.

Florian Dieminger unter den besten Zehn

Florian Dieminger war nicht ganz fit angetreten, war im ersten Rennen Fünfter, Siebenter, Achter, Neunter, um letztendlich als Zehnter anzukommen. Im zweiten Lauf zeigte er wieder auf. Diesmal bewegte er sich auf Rang sieben und acht und brachte Letzteren in das Ziel.

Bis drei Runden vor Schluss lag Manuel Fiala im zweiten Lauf an der neunten Stelle, dann kam wieder seine Schwachphase, mit der er leider zwei Plätze verlor.

Der zehnte Platz in der Qualifikation von Maximilian Dieminger sah nach einer Ansage für ein Rennergebnis unter den besten Zehn aus.

„Es kam für mich mit der schnellen Strecke, mit der neuen KTM und mit meiner Schulterverletzung zu viel zusammen. Dadurch kam ich in der MX2 Klasse des auner-Cups über die Plätze 15 und 14 nicht hinaus,“ meinte Maximilian Dieminger.

In der Open Klasse startete Paul Rammel mit dem 10. Qualifikationsplatz motiviert in die Läufe, stürzte in der vierten Runde und bog, nachdem die Einspritzung nicht mehr funktionierte, in das Fahrerlager ab.

Im zweiten Lauf lag er an der sechsten Stelle, als sich neuerlich das für die Einspritzung erforderliche Kabel löste und ihn zur Aufgabe zwang.