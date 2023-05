Mit Rammel kommt neue Spannung in die MX Open

Mit dem OÖ Cup, der am Samstag gefahren wird, startet der MSV Weyer in das Rennwochenende. Freies Training (ab 8 Uhr), Qualifikation, 1. Jugend und Junioren ÖM Lauf bilden das Vormittagsprogramm am Sonntag. Mit dem Start der MX Klasse um 13.05 Uhr ist für Begeisterung, Spannung und Dramatik gesorgt.

MSC Weyer Obmann Johann Sulzer: „Wir haben von der zuständigen Behörden alle erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung erhalten. Die Aufbauarbeiten sind für unsere Vereinsmitglieder und Helfer Routinearbeit. Wir hoffen, dass es ein regenfreies Rennwetter geben wird. Eine Schlammschlacht wollen weder die Aktiven, noch die Zuseher erleben.“

Markus Rammel zum MX Open Debüt: „Nach dem Befund des Arztes, dass meine Hand wieder voll belastbar ist, nahm ich sofort das Training, dass ich in den letzten Wochen intensivierte, auf. Mit der neuen KTM, für die ich das perfekte Setup fand, komme ich sehr gut zurecht. Die erforderliche Abstimmung für Weyer werde ich im freien Training durchführen. Ich will eine hundertprozentige Leistung erbringen und um den ersten Platz mitfahren.“

Florian Dieminger (7) läuft zum Überrunden auf. Foto: NÖN Anton Kovacs, Anton Kovacs

In Weyer waren die Leistungen von Florian Dieminger, wie er selber erklärt, bisher mittelmäßig. Für ihn ist die Strecke, abgesehen von den zwei spektakulären Sprüngen, Tempo arm, mit zu vielen engen Passagen und zahlreichen Kurvenfolgen, die kaum Überholvorgänge ermöglichen. „Dadurch ist die Käfer Arena für mich nicht einfach zu fahren. Ich muss mich den Eigenheiten der Strecke und den Vorgaben anpassen. Ich hoffe auf viele Fans. Deren lautstarkes Gejohle hört man trotz der Konzentration während der Fahrt. Das spornt an.“