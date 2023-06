Mit Spaß kommen die Ergebnisse

Mit 145 Punkten liegt Florian Dieminger in der Zwischenwertung der ÖM MX2 Klasse hinter dem überragenden Marcel Stauffer (200) und Florian Hellrigl (154) an der 3. Stelle. Marvin Salzer (145), Simon Breitfuß (118) folgen auf Platz 4 und 5.

Drei Jahre pausierte Rietz, im Oberinntal, zwischen Telfs und Imst gelegen, mit der Meisterschaft. Dieminger spricht von einer anspruchsvollen Stadionstrecke, die 1.300 m lang ist, keinen Steilhang hat, dafür aber mit Sprüngen gespickt ist. „Ein Supercross Lauf über einen Sand-Schotterboden, bei dem man den Spaßfaktor aktivieren muss um zu guten Ergebnissen zu kommen. Ich schaue nicht auf die Platzierung und die damit verbundenen ÖM Punkte, konzentriere mich auf den Start und versuche locker in den Rhythmus zu kommen. Was am Ende herauskommt wird sich zeigen,“ meint der Seitenstettner im Vorfeld.