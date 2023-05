Rammel will zum engsten Favoritenkreis zählen

„Weyer zeigte mir auf, dass mir vor allem die Winterarbeit, in der ich mich immer, nicht nur mit der Abstimmung des Fahrwerkes, sondern auch auf verschiedenen Strecken meine Fahrtechnik verbesserte, durch die Handverletzung bedingt, fehlt. Ich will und muss dort ansetzen, wo ich im Vorjahr aufhörte. Ich bin von der Topform noch entfernt. So zufrieden, wie ich mit den Sprüngen, dem Durchfahren der langgezogenen Kurven bin, so verhalten, sicher auch wegen der harten Streckenverhältnisse, war ich in den engen Kurven unterwegs ,“ sagt Markus Rammel zum Abschneiden in Weyer. .

Drei bis vier Mal in der Woche wird der Seitenstettner hart mit der KTM, bei der er das vorhandene Potential noch nicht ausgeschöpft hat, arbeiten. „Ich muss den Abstand zu meinen Mitstreitern auch mit der Anpassung des Fahrwerkes und der Feinabstimmung schließen.“ In vier Wochen steht Rietz auf dem Rennkalender. Bis dahin will er so weit sein, dass ihm ein großer Schritt in Richtung der Podestplätze, im Visier hat er zumindest einen Laufsieg, gelingt. Wer den Ehrgeiz von Markus kennt weiß, dass ihm das Vorhaben gelingen wird. Läuft für ihn in Tirol alles nach Wunsch, dann stehen Auslandstarts, wie die ADAC MX Masters Serie zum Beispiel, nichts im Weg.