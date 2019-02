Die internationalen Spitzenfahrer überprüften wie stark sie sich für die Saison vorbereitet haben.

Der Dauerregen sorgte auf der Sandstrecke für extreme Bedingungen. Es gab, in der Qualifikation für die 50 teilnehmenden Fahrer nur eine ausgefahrene Spur. Für Markus Rammel wurde es so für eine beinharte Aufgabe, die er letztendlich nicht löste. Der 34. Platz reichte nicht für das Finale.

„Im freien Training war ich schnell unterwegs. Als es in die 15 Qualifikationsminuten ging, lief ich nach Überholvorgängen zu oft auf vor mir fahrende Konkurrenten auf. In den Schlussminuten starte ich einen letzten Angriff, der mit dem Ausrutscher in der Zielkurve endete. Schade, es war Kräfte raubend, ich ärgerte mich, aber ich habe es bereits verkraftet.“

Der Seitenstettner bleibt in Italien, testet intensiv mit dem neuen Fahrwerk und erwartet sich am kommenden Sonntag bei der Italienischen Meisterschaft in Matnova den Einzug in den Endlauf.