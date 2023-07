Trainingsprogramm nach Operation in Warteschleife

Das Kreuzband und den Meniskus im linken Knie verletzte sich Markus Rammel im Juni beim Training in Kundl. Eine Operation war unvermeidlich. „Der am 7. Juli durchgeführte medizinische Eingriff verlief perfekt. In den kommenden Wochen darf ich das Knie nicht belastet, dann werde ich mit der Therapie beginnen. Dazu kommt allerdings noch, dass die in der linken Hand eingesetzte Platte entfernt wird. Ich halte mich an den Vorgaben wie ich Schritt für Schritt zu meiner Form zurückfinde, ich habe ausreichend Zeit und nehme an, dass ich zu Beginn des nächsten Jahres, voll fit, in das Motorrad Training einsteigen werde.“

Der Seitenstettner zeigt sich, der Situation angepasst, ruhig, sprüht aber schon vor Trainingseifer, skizziert, dass er sich in der MX Open Klasse das Ziel, nämlich zur alten Stärke, mit der er um den Meistertitel mitfahren wird, zurück zu kommen, setzt.