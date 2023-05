Dieminger zweimal Dritter

Wenn die Streckenverhältnisse bei der ÖM Veranstaltung in Weyer von hart-trocken auf weich-nass laufend wechselten, kam Florian Dieminger mit den Bedingungen sehr gut zurecht. Im ersten Lauf war er vom Start weg mit Hellrigl um den zweiten Platz im Clinch, musste den Tiroler dann allerdings ziehen lassen, brachte aber die dritte Position ungefährdet in das Ziel.

Vom Start weg sah es für den Seitenstettner im zweiten Rennen nicht aus, sah er sich doch nur an der 15. Stelle. Mit einem gewaltigen Adrenalin Schub machte er innerhalb einer Runde mit der GasGas zehn Plätze gut. „Da war auch ein gewaltiges Stück Wut dabei,“ meinte Vater Gerhard. Das gnadenlose Vorbeiträngen war für Florian vorbei, als er auf der dritten Position fuhr und hinter Stauffer und Hellrigl die schwarz/weiß karierte Flagge sah. Der dritte Platz in der Tageswertung war damit auch fixiert.

Markus Rammel (18) führt die Verfolger an. Foto: NÖN Anton Kovacs, Anton Kovacs

Am Samstag startete Markus Rammel aus Trainingsgründen beim OÖ Cup in der Open Klasse, gewann den ersten Lauf und kam im zweiten Rennen als Zweiter an.

Mit härteren Gegner hatte er es am Sonntag in der ÖM zu tun. Der sechste Qualifikationsplatz im 20 Fahrer starken MX Open Feld war für ihn ein positives Ergebnis. Im Rennen war zu sehen, dass er einige Sektionen noch nicht mit dem von ihm gewohnten Tempo durchzog. Die zwei fünften Plätze, die ihm auch in der Tageswertung den fünften Rang brachten, müssen beim ersten Saisonstart müssen als durchaus positiv bewertet werden.