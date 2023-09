100 begeisterte Motorsportler bei Bergslalom

Bei perfektem Rennwetter fand der 13. Bergslalom Putzmühle des Motorsportclubs Urltal statt. Dem Aufruf zum Motorsportevent folgten über 100 Fahrer, deren Fahrzeuge ihre Einteilung in acht verschiedene Klassen fanden.

Vom schneidigen Serienfahrzeug, über Slalom-Autos, gepflegten Liebhaber-Fahrzeugen bis hin zu Rallyeboliden, wie man sie in der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft kennt, war den Zusehern ein buntes Starterfeld geboten. Nebst Zuteilung in den Klassen „Serien-“ und „Rennklasse“ wird nach Hubraum unterteilt, und die jeweils stärkste Klasse mit über 2.000 cm³ teilte sich in Vorder- oder Hinterrad, oder Allrad. Zusätzlich zu den Klassenwertungen gab es eine Damenwertung, sowie den Tagessieg in der Serien- und Rennklasse. Der Tag startete mit einem Trainingslauf für alle Bewerber und setzte fort mit je drei Wertungsläufen. Gerald Rottenschlager mit seinem allradbetriebenen Mitsubishi Evo 9 holte sich den Tagessieg in der Serienklasse mit einer Zeit von 31,75 Sekunden. Reinhard Frühwald, ebenso am Steuer eines Mitsubishi Evo, erfuhr sich den Tagessieg in der Rennklasse mit einer Zeit von 30,39 Sekunden.

Die Damenwertung konnte neun Starterinnen aufweisen, angeführt von Nicole Sonnleitner auf Platz eins mit einer Bestzeit von 34,62 Sekunden. Zuseher und Fans hatten die Möglichkeit, über eine eigens errichtete Brücke den abgesicherten mittleren und oberen Teil bis hin zum Ziel der Rennstrecke zu erreichen. Das Highlight und somit Finale des Renntages war das beliebte Superfinale der tagesschnellsten acht Piloten. Manuel Forstenlechner bewies Nerven und setzte sich mit seinem VW Golf G60 gegen seine Mitstreiter durch, und wurde am Ende des Tages vom Veranstaltungssprecher Leo Geyer zurecht als „MSC Urltal Hero 2023“ betitelt.

Krönender Abschluss der unfallfreien Motorsportveranstaltung war die Siegerehrung, bei der in gewohnter Manier die Korken knallten und sich die Erstplatzierten einer Sektdusche unterziehen mussten.