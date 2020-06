Der Weltsportverband FIA und die Austrian Motorsport Federation stimmten der Austragung der Weiz Rallye, die vom 16. – 18. Juli geplant war, für den Ausweichtermin 3. Bis 5. September zu.

„Nachdem zahlreiche Teams aus ganz Europa uns gebeten haben, diese Veranstaltung durchzuführen, sahen wir das als Auftrag, hielten Rücksprache mit den verantwortlichen Stellen in der Region. Im Hinblick auf die historische Rallye-EM, der European Rallye Trophy, der heimischen Staatsmeisterschaft fragten wir wegen der Terminverschiebung an. Die Reaktionen aus Paris und Wien waren positiv,“ erklärte Organisationschef Mario Klammer, der betreffend der Großveranstaltung auf das grüne Licht der Bundesregierung wartet. Anfang Juli muss, um mit den Vorbereitungen beginnen zu können, die Entscheidung ob ja oder nein fallen. Die Rallye macht nur dann Sinn, wenn sie uneingeschränkt mit Zusehern stattfindet.

„Wir haben lange genug gewartet. Von mir aus könnte es sofort losgehen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Geräte wieder bewegen, wir sind top vorbereitet,“ meint Christoph Zellhofer, der auf die Weiz Rallye jetzt schon heiß ist.

„Alle Teams sind auf das Fahren voll motiviert, jeder will sich nach der langen Pause profilieren. Die Teilnehmerzahl wird nach oben schnellen,“ so ZM Racing Teamchef Martin Zellhofer.

Ersatzteillager wurde bereits aufgefüllt

Alexander Köck vom ZM Racing Team: „Wir sagten die geplanten Testfahrten mit dem Ford Fiesta R5 von Hermann Neubauer ab. Den eingetretenen Stillstand verwendeten wir, um das Ersatzteillager für die beiden Fahrzeuge aufzufüllen. Wir bringen unsere Erfahrung, welche Teile bei einem möglichen Ausritt zum Beispiel in Mitleidenschaft gezogen werden könnten oder wo am ehesten ein technisches Gebrechen auftreten kann, ein. Wir wollen uns gegen alle Eventualitäten absichern und lassen keine Möglichkeit auslassen. Wir kommen dadurch, nachdem mit der Rallye Niederösterreich im Raum Pöggstall, 18. bis 20. September, der Rallye W4 Horn-Krems-Hollabrunn am 13.-14. November, die Termine für die Aufbereitung der Fahrzeuge eng gesteckt sind, bei möglichen Ersatzteilebeschaffungen nicht in Verzug.“

„Wir sind mti den zehn Fahrzeugen, die wir in Weiz einsetzen werden, startklar. Der Arbeitsaufwand bereitet meiner bewährte und routinierten Mannschaft keine Probleme dar.

„Wenn der ÖM-Lauf zustande kommt, dann setze ich drei Autos, die bereits fix vergeben sind,“ erklärte Franz Sonnleitner aus Wang. Riccardo Holzer aus Biberbach wird zusätzlich die Challenge bestreiten. Ob er selber heuer einmal in das Geschehen eingreifen wird, darüber machte er sich noch keine Gedanken.