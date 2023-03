Zellhofer als einer der Favoriten bei Rebenland-Rallye

Werbung

In den 165 Sonderprüfungs-Kilometern, die sich mit Sprint und Langdistanz Etappen in 16 Prüfungen aufteilen, werden sich die 93 Teams am 17./18. März in der Südsteiermark austoben. Der Bewerb zählt zur ÖM, zum Mitropa Cup und zur FIA Zonenmeisterschaft.

Ein heftiger Sekundenkrimi wird um den Gesamtsieg erwartet. Mit Simon Wagner, Hermann Neubauer, Raimund Baumschlager, Albert von Thurn und Taxis und Kristof Klausz ist der Favoritenkreis größer denn je. Nicht übersehen werden darf Dominik Dinkel vom ZM Racing Team, der sich heuer für den Mitropa Cup, in dem er sich bei der Premiere 27 Fahrern gegenübersieht, entschieden hat. Mit dem Ford Fiesta Rally2 MK2, den Adrien Fourmaux bei der Jänner-Rallye pilotierte, ist der Deutsche für eine Überraschung gut. Von Kevin Raith erwartet sich das ZM Racing Team mit dem Ford Fiesta wieder eine überlegte Absolvierung der Prüfungen und damit verbunden einen Platz unter den besten Zehn.

Anspruchsvolle Rallye mit schnellen Wertungsprüfungen

Christoph Zellhofer spricht von einer anspruchsvollen Rallye mit schnellen Wertungsprüfungen, die alle über Asphalt führen, in denen wegen des Straßensplits, der zu Beginn am Rande liegt, aber durch das stete „Cutten“ verstreut bis über die Mitte der Strecke verteilt wird, eine saubere Linie gefahren werden muss, um nach einem Abflug nicht zwischen den Weinstöcken zu landen. Ein vorhersehbarer Schrieb ist bei den verdächtigen Stellen unbedingt erforderlich. Wie weit er es in der Gesamtwertung nach vorne bringt, ist bei der starken Besetzung nicht zu prognostizieren. Voll punkten will der Suzuki-Swift-Pilot auf jeden Fall in der Klasse 8. Seine Gegner? Eine lange Liste: Jan Černý (Opel Corsa Proto ) wird der unangenehmste Kontrahent werden. Ob Andreas Schart (Mitsubishi Lancer EVOIX), Rudolf Leitner (Ford Feista Proto), beide vom Race Rent Team Austria, Peter Hopf (Mitsubishi Lancer EVO VII), Jiří Pertlíček jun. (Ford Fiesta Open N), Peter Ölsinger (Mitsubishi Space Star), Stefan Müller (Ford Fiesta Proto EVO X), Michael Hübler (Mitsubishi EVO VI), beide Race Rent Team Austria, ihn gefährden werden, zeichnet sich nach den ersten Prüfungen ab.