Vor den Augen von Teamchef Michael Warm ging am vergangenen Mittwoch das erste Niederösterreich-Derby der Saison über die Bühne. Die Ausgangslage für die Partie war klar: Die Amstettner, die bisher noch nicht so richtig in die Gänge gekommen waren, gingen als Außenseiter ins Rennen. Auch der verletzungsbedingte Ausfall des Waldviertler Mittelblockers Dawid Siwczyk gleich zu Beginn des ersten Satzes machte die Aufgabe für die Hausherren nicht leichter.

Nach einem guten Start in die Partie konnten die Mostviertler einen kleinen Vorsprung nicht verteidigen. Die Gäste glichen schnell aus und übernahmen dann die Spielgestaltung. Die Waldviertler erzielten in der Folge deutlich mehr Angriffspunkte (43:33) und Blockpunkte (8:3) sowie Asse (6:2). „Leider haben wir es nicht geschafft, die Spieltaktik umzusetzen. Erst viel zu spät haben wir das ansatzweise gemacht, aber auch nicht konstant“, erklärte Trainer Jan Schmidt.

Waldviertel war eine Nummer zu groß

Vor allem beim Service zeigten sich die Waldviertler deutlich stärker. „Da muss bei uns mehr Aggressivität her. Wir schaffen es nicht, Druck aufzubauen. Im Gegensatz zum Gegner und das macht dann den großen Unterschied aus“, ergänzte Schmid. Mehr erhofft für diese Begegnung hatte sich auch VCA-Sportdirektor Micha Henschke. „Von meinem Gefühl her hätte da mehr drinnen sein müssen als ein 0:3. Die Waldviertler hätten müde sein müssen, weil sie einige Reisestrapazen in den letzten Wochen zu absolvieren hatten. Die einzigen, die heute müde wirkten, waren aber wir“, stellte Henschke fest.

Zwar konnte seine Mannschaft zeitweise mit Waldviertel mithalten, in den entscheidenden Momenten gegen Satzende wirkten die Gäste aber stets frischer. „Ohne Service und mit fehlender Aggressivität kann man auf diesem Niveau ein solches Spiel halt nicht gewinnen“, betonte Henschke.

Nun wartet eine intensive Woche auf den VCA. Am Dienstag treffen die Amstettner zu Hause um 19 Uhr auf Meister Aich/Dob. Am Freitag folgt die nächste AVL-Heimpartie gegen Weiz, ehe am Sonntag das Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt am Spielplan steht.