Laufsportler Kronsteiner und Sandhofer gewannen

Die NÖN-Sportlerwahl 2022 hat ihre Sieger. Und die Gewinner erhielten die Auszeichnung im Landtagssitzungssaal in St. Pölten. Insgesamt 340.546 Stimmen wurden per Online-Voting abgegeben. Und aus dem Bezirk Amstetten kamen die großen Gewinner aus dem Laufsport. Bei den Damen holte Emilia Sandhofer vom LC Neufurth den Titel. Die Nachwuchsläuferin zeigte in der U18 starke Leistungen und feierte mehrere Siege bei den Volksläufen. Zuletzt lief Sandhofer auch bei den Crosslauf-Bundesmeisterschaften in der U18 im Spitzenfeld.

Bei den Herren war mit Denis Kronsteiner abermals ein Läufer der große Sieger. Kronsteiner wechselte vom Nachwuchs in die allgemeine Klasse und erzielte für den neu gegründeten LAC Waidhofen zahlreiche Erfolge. Die gute Seele aus der Region Mostviertel kommt aus Amstetten. Bernhard Keller von den RATS Amstetten war selbst über Jahre erfolgreicher Triathlet und gibt seine Erfahrungen nun weiter an den Triathlon-Nachwuchs. So auch an Sohn Niklas Keller, der nun Profi-Triathlet ist.