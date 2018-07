Die Staatsmeisterschaft, die am vergangenen Freitag zwischen Stephanshart und Wallsee ausgetragen wurde, wird der österreichischen Rad-Elite wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Als wären die für ein Einzelzeitfahren untypischen 250 Höhenmeter nicht schon Schwierigkeit genug, sorgten starker Regen und nasse Straßen für zusätzlich erschwerte Bedingungen. Am Sieg der Favoriten Georg Preidler und Martina Ritter änderte dies zwar nichts, hart zu kämpfen um ihre Titelverteidigung hatten aber beide.

Bei den Herren, bei denen mit Patrick Konrad und Lokalmatador Gregor Mühlberger gerade zwei Niederösterreicher überraschend nicht genannt hatten, ging Vorjahressieger Georg Preidler als heißester Sieganwärter ins Rennen. Der Steirer lieferte sich aber einen Sekundenkrimi mit dem Vorarlberger Matthias Brändle. Bei der ersten Zwischenzeit lag Preidler mit vier Sekunden Vorsprung in Front. Bis zur zweiten Zwischenzeit hatte er diesen auf elf Sekunden ausgebaut. Am letzten Teilstück drehte Brändle dann noch einmal gehörig auf, Preidler rettete aber ein Guthaben von vier Sekunden ins Ziel. „Das war richtig knapp“, kommentierte er seinen erneuten Titelgewinn.

Bei den Damen musste die Oberösterreicherin Martina Ritter bis zum Schluss um ihren Sieg bangen. Nach einem Sturz musste sie einem Rückstand auf Barbara Mayer hinterherlaufen. Erst am letzten Teilabschnitt übernahm Ritter die Führung und gewann letztendlich noch mit 14 Sekunden Vorsprung. „Ich freue mich so über diesen Titel. Beim Sturz habe ich schon gedacht, dass jetzt alles vorbei ist“, erklärte die Siegerin.