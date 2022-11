Damen-Stocksport-Europacup in Amstetten: Heimvorteil ideal genutzt

Werbung

Europas beste Stocksportlerinnen trafen in der Eishalle in Amstetten aufeinander. Und im Finale trafen zwei österreichische Teams aufeinander. Titelverteidiger Vornholz aus der Steiermark hat die achtfache Weltmeisterin Simone Steiner im Kader. Die Steirerinnen hatten im Halbfinale lange Zeit gegen den TSV Peiting zu kämpfen. Beim Stand von 8:7 für Vornholz gelangen der Truppe in einer Kehre drei Punkte, sie zog davon und gleichzeitig auch ins Finale. Etwas eindeutiger verlief das Halbfinale von Neustift-Innermanzing mit der siebenfachen Weltmeisterin Verena Gotzler. Diese setzten sich gegen die Italienerinnen aus Lana am Ende mit 17:8-Punkten durch. Im Finale legte Neustift-Innermanzing los wie die Feuerwehr. Bereits nach den ersten drei Kehren lagen die Herausforderer mit 5:0 in Front. Bei den Steirerinnen schien der Faden gerissen. Denn auch in den weiteren Aufnahmen fand der Titelverteidiger nicht mehr zurück in die Partie. Zwar gelangen noch zwei Zähler, doch am Ende jubelten Verena Gotzler und Co über den Sieg im Europacup.

Wanger Herren hoffen auf Sieg

„Es war ein tolles Turnier auf sehr hohem Niveau. Auch verfolgten viele Zuschauer das Turnier“, freute sich Organisator Stefan Solböck. Am kommenden Wochenende steigt der Europacup der Herren-Vereinsmeisterschaften ebenfalls in Amstetten. Dabei hofft Lokalmatador ESV Wang auf einen Sieg. Die Finale steigen am Sonntag ab ca. 12 Uhr.