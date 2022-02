Zwei NÖ-Alpin-Asse am Mittwoch im Einsatz

Gallhuber, Huber, Truppe, Liensberger: Gleich mit vier Katharinas wird das ÖOC-Team bei den Winterspielen in China morgen das Slalompodest attackieren. Zwei aus dem „Kathi-Quartett“ kommen aus NÖ: Die St. Georgenerin Katharina Huber und Katharina Gallhuber aus Göstling. Laut Papierform ist Liensberger als Weltmeisterin und Kugelverteidigerin am aussichtsreichsten einzustufen. Truppe schöpfte als Riesentorlaufvierte vom Montag viel Zuversicht, Gallhuber rief sich den Bronzemedaillengewinn von 2018 in Pyeongchang in Erinnerung und Huber will am Mittwoch in Yanqing (3.15/6.45 Uhr MEZ/live ORF 1) mit Spaß drauflos fahren.

Liensberger im Kreis der Favoriten

Aus dem Riesentorlauf, den die WM-Dritte Liensberger als 15. und damit unter den Erwartungen beendete, wollte sie die Erfahrung auf dem Hang und dem Schnee mit in ihre Top-Disziplin nehmen. "Ich bin gut auf den Slalom eingestellt, habe eine gute Abstimmung gefunden. Ich muss einfach meine besten Schwünge abrufen", sagt die 24-Jährige, die als Zweite in Lienz und Dritte in Zagreb direkt nach der Coronainfektion ihre besten Ergebnisse in diesem Winter einheimste.

Als Vierte in Osttirol klopfte Truppe (26) auch einmal am Podest an, hinzu kamen ein siebenter und neunter Rang in den Top Ten. "Hoffen wir, dass das Hundertstelglück zurückkommt", meinte die Kärntnerin nach der knapp verpassten Riesentorlauf-Medaille. "Im Slalom wird es noch enger zusammen sein, der Favoritenkreis ist ziemlich groß. Da gilt nur, ganz ans Limit zu gehen."

Gallhuber motiviert sich mit Medaille

Kathi Gallhuber (24), die nach Coronainfektion erst verspätet in China eingetroffen ist, will "mit gutem Selbstvertrauen" ins Rennen gehen. "Vor vier Jahren war das ein Traum für mich, ich war absolut keine Topfavoritin“, schildert die Göstlingerin. „Damals habe ich alles aufgesaugt. In den letzten Wochen habe ich die Medaillen oft in der Hand gehabt, weil das sehr motivierend für mich ist." Zur Einzelmedaille hatte sie auch mit der Mannschaft Silber geholt. In diesem Winter kam sie zweimal auf Platz sechs, einmal auf acht.

Die Reise ins Reich der Mitte wurde zur Zitterpartie. Mit positiven Gedanken, Inhalieren, Nasenduschen und Mediation hat Katharina Gallhuber den Weg zu den Olympischen Spielen in China doch noch geschafft. Ursprünglich hätte die Slalomläuferin am 28. Jänner im Charter des ÖOC mitreisen solle, ein positiver Coronatest verhinderte dies. Verspätet traf die Niederösterreicherin am Samstag ein und hatte am Sonntag bereits den ersten Schneekontakt. Der Frauen-Slalom geht am Mittwoch in Yanqing in Szene.

Nach Schockmoment auf der Achterbahn

Als so kurz vor der geplanten Abreise zu den Winterspielen das positive Ergebnis gekommen sei, war das "ein Schock für mich, da ist das Häferl übergegangen", erzählt Gallhuber. Die Familie habe ihr gesagt, sie solle froh sein, dass sie in dieser Situation in Österreich sei und die Trainer hätten sofort einen Plan vorgelegt, wie die Reise noch möglich sein könnte. "Dann habe ich mir gesagt, das kannst du schaffen. Es war eine Achterbahn der Gefühle, jetzt bin ich megahappy."

Vier negative Covid-Tests werden von Seiten Chinas eingefordert, wenn man im Jänner infiziert war. Zudem muss freilich der Ct-Wert passen, 35 oder mehr werden verlangt. "Für mich war klar, ich muss selbst positiv gestimmt sein, dass sich das ausgehen kann. Ich habe alles gemacht, dass ich positiv bleibe. Sobald du von der Einstellung her negativ wirst oder alles wegschmeißt, ist es nicht mehr möglich", glaubt die Olympia-Dritte von Pyeongchang 2018 auch an die Kraft der Gedanken.

"Ich will das, ich kann das. Dass ich auch Glück brauche, war mir klar", sagt Gallhuber. Freilich habe sie auch hin und wieder gezweifelt, aber Familie und Freunde hätten ihr einen guten Energieschub gegeben. Das Warten auf die Testergebnisse sei mit nichts zu vergleichen: "Beim Skifahren hast du es selbst in der Hand. Es war ein Horror, du schaust alle fünf Minuten rein." Die Zitterpartie endete erst eine halbe Stunde vor dem Abflug. "Da habe ich erfahren, dass ich einsteigen darf."

Hubers Stärke heisst Konstanz

Ein absoluter Spitzenrang fehlt Huber (26) in der Olympiasaison noch, fünfmal erreichte sie die Top 15. Als Debütantin im Zeichen der Fünf Ringe sei alles neu für sie, auch wenn sie "schon lange in dem Business" sei. "Im Training lag der volle Fokus auf den Slalom. Die Erwartungen sind schwierig zu benennen, ich will einfach mein bestes Skifahren vom Start bis in Ziel zeigen. Mir sind im Weltcup schon starke Teilpassagen gelungen, aber kein hundertprozentiger Lauf." Sie sei Außenseiterin, sagt die Mostviertlerin, habe wenig Druck und könne befreit und mit Spaß drauflosfahren.

Der Fanclub vorm Fernseher

Hubers Eltern fiebern daheim mit. „Wir werden im Kreise der Familie die Rennen vor dem TV verfolgen. Am Vorabend zu den Rennen sind wir mit Katharina meistens telefonisch in Kontakt und besprechen mehr Allgemeines und was zu Hause los ist oder wie es bei ihr läuft“, schildert Vater Manfred Huber.

Die Slowakin Petra Vlhova hat fünf der bisherigen Weltcup-Saisonrennen gewonnen, die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin die anderen zwei. Das erste Olympia-Rennen verpatzten beide am Montag, Vlhova wurde im Riesentorlauf 14., Shiffrin schied im ersten Durchgang nach wenigen Toren aus.

Die Deutsche Lena Dürr, die Schweizerinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin sind weitere Medaillenanwärterinnen. 2018-Olympiasiegerin Frida Hansdotter aus Schweden hat ihre Karriere mittlerweile beendet, deren Landsfrau Anna Swenn-Larsson könnte überraschen.