Das kanadische Edmonton war für Oliver Dreier ein guter Boden. Vor vier Jahren sicherte sich der 43-jährige Para-Triathlet aus Weyer auf dieser Strecke den Vize-Weltmeistertitel, am Wochenende entschied er den World Series-Bewerb für sich.

Nach solider Schwimmleistung hatte Dreier als Siebenter bereits Kontakt zur Spitze, beim Radfahren übernahm er dann die Führung und musste diese auch beim Laufen nicht mehr abgeben. Letztlich setzte er sich vor dem Russen Kolmakov und dem Japaner Uda durch.

Die jüngsten Erfolge schlagen sich auch in der Weltrangliste nieder, in der Dreier bereits auf Platz acht liegt. Die große Hoffnung ist nun, dass der Para-Triathlon auch olympisch wird. „Eine diesbezügliche Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen“, hofft Dreier auf positive Nachrichten.