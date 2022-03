Klara Sykora: „Die Grundlage ist Vertrauen“

Werbung

Klara Sykora und und Barbara Aigner bilden seit drei Jahren ein unschlagbares Duo. Bei den Paralympics holten die beiden Bronze und Silber. Die Göstlingerin ist für die sehbehinderte 16-Jährige der Guide.

NÖN: Sie hatten gemeinsam mit Barbara Aigner eine sehr erfolgreiche Saison. Nach dem Weltmeistertitel im Riesenslalom folgten Bronze und Silber bei den Paralympics. Welche Erfolge zählen mehr?

Klara Sykora: Das ist schwer zu sagen. Die Weltmeisterschaft war eine Überraschung. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir ausgerechnet im Riesentorlauf Gold gewinnen. Und eine Großveranstaltung ist auch anders, als ein Weltcuprennen. Emotional waren die Medaillen in Peking mehr Wert. Zu sehen, wie eine ganze Familie so abräumt, das war schon besonders. Vor allem, wenn man den Weg in den letzten Jahren so intensiv mitgeht. Außerdem war es ein Wahnsinn, wie Barbara mit 16 Jahren mit all dem Trubel rund um die Paralympics umgegangen ist. Wir standen nach der Weltmeisterschaft ja schon im Fokus. Daher bin ich mächtig stolz auf sie, wie sie alles verarbeitet hat.

Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie der Guide von Barbara Aigner geworden sind?

Sykora: Ich bin selbst früher Rennen gefahren bis es mir körperlich und vom Kopf her zu viel wurde. Nach einem Jahr Pause ist dann Barbaras Mama auf mich zugekommen und hat mich gefragt. Wir haben uns Anhieb gut verstanden und es hat gut funktioniert. Mittlerweile fahren wir drei Jahre gemeinsam.

Wie kann man sich die das Fahren als Guide vorstellen?

Sykora: Die Grundlage ist Vertrauen. Ich bin sozusagen die Augen von Barbara. Als Guide muss ich versuchen, alles visuell weiterzugeben, was ich wahrnehme. Daraufhin bekomme ich von Barbara das Feedback, langsamer oder schneller. Mittlerweile weiß ich schon, wo wir schneller fahren können oder nicht. Aber im Prinzip ist es learning by doing. Am Speed scheitert es nicht. Aber es ist eine Umstellung, als Team zu fahren.

Gibt es eine Lieblingsdisziplin von euch Beiden?

Sykora: Eigentlich ist es der Slalom. Aber im Riesentorlauf haben wir Gold geholt (lacht). Das nächste Ziel ist aber, die Kombination zu fahren. Barbara ist in meinen Augen schon so weit.

Die Pläne für die nächsten Wochen?

Sykora: Wir werden noch die nationalen Meisterschaften bestreiten und dann geht es schon in die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Europacuprennen werden wir aber nach der ganzen Belastung auslassen.