Das Springreitturnier in Allhartsberg war für drei Reiterinnen aus Waidhofen wieder ein voller Erfolg.

Magdalena Durstberger fuhr mit zwei Pferden des Reitstalls Tanzer zu diesem Turnier. Gemeinsam mit „Midsummer Sherlock“ startete sie in drei Bewerben. Über die 60cm-Hürden sowie im Bewerb 70cm Idealzeit schafften es die beiden jeweils ins vordere Mittelfeld. Auch im Stilspringen über 70 cm zeigte dieses Team eine solide Leistung. Mit ihrem Haflinger „Norbert MT“ versuchte sich Magdalena Durstberger ebenfalls in drei Bewerben. Die Parcours über 60cm und 65cm schafften sie in einer tollen Zeit und fehlerfreien Ritten und sicherten sich so beide Male den ersten Platz. Auch im Stilspringen über 65cm erreichte dieses Team des UPSV Waidhofen eine großartige Wertungsnote und konnte sich so über einen dritten Platz freuen.

Für Sophie Fischer und ihr Pony „Prinz“ startete das Turnier über 65cm Stilspringen nicht wie gewollt, dafür lief es dann in den Folgebewerben, 70cm Idealzeit und 70cm Stilspringen, umso besser. Reiterin und Pferd konnten Ritte in toller Zeit und mit sehr guten Wertungsnoten zeigen und freuten sich so über Platzierungen im vorderen Mittelfeld.Letztes Turnier für Duo

Langsenleher RapunzelMit ihrer „Rapunzel“ startete Helena Langsenlehner in Allhartsberg in das letzte gemeinsame Turnier. Beide starteten im Bewerb 70cm Stilspringen und freuten sich hier über einen tollen zweiten Platz.

Und auch im letzten gemeinsamen Turnier-Parcours konnten sie sich über eine tolle Leistung freuen. Für Helena Langsenlehner beginnen nun die Turniere mit einem anderen Pferd, während sich „Rapunzel“ auf eine ruhigere Zeit im heimischen Reitstall Tanzer freuen darf.