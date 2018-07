Für das heurige Jahr hatte sich der Kürnberger Florian Wimmer viel vorgenommen. Bei den Cross Country-Weltcups wollte der Mostviertler, der auch in seinem dritten Jahr in der U23 Mitglied des österreichischen Nationalteams ist, fleißig Punkte sammeln, um sich so eine bessere Startposition zu erarbeiten. Nach einem Trainingssturz, der eine Teilnahme bei den Weltcuprennen in Albstadt und Nove Mesto unmöglich machte, war jedoch vorerst noch Geduld gefragt.

In Val di Sole konnte Wimmer nun am vergangenen Wochenende endlich sein erstes Weltcuprennen in diesem Jahr in Angriff nehmen. Da er bei einigen anderen Rennen weitere Weltranglistenpunkte gesammelt hatte, durfte sich der Mostviertler mit Startnummer 78 über seine bisher beste Startnummer bei einem Weltcup freuen. „Ich war dadurch in der Startphase mitten im Geschehen“, schildert Wimmer.

Nach einem hektischen Start, bei dem Wimmer jedoch viele Plätze einbüßt, startete er im Gedränge von 130 Teilnehmern eine Aufholjagd. Und die war erfolgreich. Am Ende stand für Wimmer mit Platz 68 das beste Weltcupergebnis seiner Karriere zu Buche. Zudem finishte der Niederösterreicher als bester U23-Österreicher.